Edirneli Umreciler Selimiye Meydanı’nda Coşkuyla Karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 75 kişilik kafile kente döndü

Edirne’den 31 Aralık gecesi kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 gün süren programın ardından memleketine döndü. Kafileyi karşılamak üzere toplanan yakınları ve vatandaşlar, Selimiye Meydanı’nda duygulu anlar yaşadı.

Umre görevlerini tamamlayan vatandaşlar, kutsal topraklarda geçirdikleri zamanın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. Karşılama sırasında sevdiklerine kavuşmanın mutluluğu ve ayrılık hüznü bir arada görüldü.

Mukadder Balıkçı duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok güzel ve huzur dolu bir umre geçirdik. Rabbim herkese nasip etsin. Oranın güzelliği anlatılarak değil, yaşanarak anlaşılır. Ayrılırken hüzünlendik ama sevdiklerimize kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz"

Eski cami imamı ve grup hocası Hasan Cerrah ise umre sürecinin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Umrecilerimizle birlikte hem kendimiz hem de memleketimiz için dualar ettik. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin. Gitmeyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip etsin" dedi.

Latife Tekdemir de 20 gün boyunca yoğun bir ibadet programı gerçekleştirdiklerini ve kutsal topraklardan ayrılmanın kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Karşılama töreni, Selimiye Meydanı’nda bir araya gelen ailelerin ve yakınların sevinçli bekleyişiyle son buldu.

