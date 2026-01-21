Edirneli Umreciler Selimiye Meydanı’nda Coşkuyla Karşılandı

Edirne’den 31 Aralık’ta yola çıkan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 gün süren ibadetin ardından Selimiye Meydanı’nda aileleri tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:10
Edirneli Umreciler Selimiye Meydanı’nda Coşkuyla Karşılandı

Edirneli Umreciler Selimiye Meydanı’nda Coşkuyla Karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 75 kişilik kafile kente döndü

Edirne’den 31 Aralık gecesi kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 gün süren programın ardından memleketine döndü. Kafileyi karşılamak üzere toplanan yakınları ve vatandaşlar, Selimiye Meydanı’nda duygulu anlar yaşadı.

Umre görevlerini tamamlayan vatandaşlar, kutsal topraklarda geçirdikleri zamanın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. Karşılama sırasında sevdiklerine kavuşmanın mutluluğu ve ayrılık hüznü bir arada görüldü.

Mukadder Balıkçı duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok güzel ve huzur dolu bir umre geçirdik. Rabbim herkese nasip etsin. Oranın güzelliği anlatılarak değil, yaşanarak anlaşılır. Ayrılırken hüzünlendik ama sevdiklerimize kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz"

Eski cami imamı ve grup hocası Hasan Cerrah ise umre sürecinin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Umrecilerimizle birlikte hem kendimiz hem de memleketimiz için dualar ettik. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin. Gitmeyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip etsin" dedi.

Latife Tekdemir de 20 gün boyunca yoğun bir ibadet programı gerçekleştirdiklerini ve kutsal topraklardan ayrılmanın kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Karşılama töreni, Selimiye Meydanı’nda bir araya gelen ailelerin ve yakınların sevinçli bekleyişiyle son buldu.

EDİRNE’DEN 31 ARALIK GECESİ KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANAN 75 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ, YAKLAŞIK 20 GÜN...

EDİRNE’DEN 31 ARALIK GECESİ KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANAN 75 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ, YAKLAŞIK 20 GÜN SÜREN İBADET PROGRAMININ ARDINDAN KENTE DÖNDÜ. UMRE GÖREVLERİNİ TAMAMLAYAN VATANDAŞLAR, SELİMİYE MEYDANI’NDA AİLELERİ VE YAKINLARI TARAFINDAN KARŞILANDI.

EDİRNE’DEN 31 ARALIK GECESİ KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANAN 75 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ, YAKLAŞIK 20 GÜN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk’ün Gaziantep Gelişinin 93. Yılında U13 Futbol Turnuvası
2
Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı
3
Kars’ta Kayan Tır Yolunu Kapattı: Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı — Bayrak Panorama 25 Aralık’ta sergilenecek
5
Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar
7
Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları: 53 Tür, 15 bin 813 Birey

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları