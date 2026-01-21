Yüksekova'da Çiftçilere 'Kurt Saldırısı' Uyarısı

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü, ağır kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürülerinin yerleşimlere inme riskine karşı çiftçileri hayvanlarını korumaları için uyardı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:02
Yüksekova'da Çiftçilere 'Kurt Saldırısı' Uyarısı

Yüksekova'da Çiftçilere 'Kurt Saldırısı' Uyarısı

Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü, ağır kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürülerinin yerleşim yerlerine inme riskine karşı çiftçileri uyardı.

Açıklama

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının yaban hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kurt sürülerinin yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine ve köylere kadar inebileceği vurgulanarak, "Değerli çiftçilerimiz, ilçemizde kış şartları oldukça ağır geçmektedir. Zorlu hava nedeniyle kurt sürülerinin merkeze ve köylere inme riski bulunmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yetiştiricilerimizin hayvanlarını koruma altına almaları, özellikle akşam saatlerinde ahır kapılarını ve girişlerini sağlam bir şekilde kapatmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, vatandaşların bu konuda azami hassasiyet göstermelerini ve saldırı durumunda hızlıca müdürlüğe bilgi vermelerini istedi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, AĞIR KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE AÇ KALAN KURT...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, AĞIR KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE AÇ KALAN KURT SÜRÜLERİNİN YERLEŞİM YERLERİNE İNME RİSKİNE KARŞI ÇİFTÇİLERİ UYARDI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, AĞIR KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE AÇ KALAN KURT...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk’ün Gaziantep Gelişinin 93. Yılında U13 Futbol Turnuvası
2
Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı
3
Kars’ta Kayan Tır Yolunu Kapattı: Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı — Bayrak Panorama 25 Aralık’ta sergilenecek
5
Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar
7
Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları: 53 Tür, 15 bin 813 Birey

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları