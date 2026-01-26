Antalya Büyükşehir, Manavgat’ta mezarlıkları yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde mahalle mezarlıklarının eksiklerini gidermek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Projeyi yürüten birim ise Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bildirildi.

Çalışmanın kapsamı

Ekipler mezarlıklarda parke zemin uygulaması, tel çit ile çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve kapalı namaz kılma alanları oluşturuyor. Bu sayede ziyaretçilerin güvenliği ve konforu artırılmayı hedefleniyor.

Hedef mahalleler

Çalışmalar çerçevesinde başta Saraçlı, Kavaklı ve Taşağıl Mahalleri olmak üzere bir dizi mezarlıkta düzenlemeler yapılıyor.

Mezarlık içi ve çevresine döşenen kilitli parke taşı ile modern yaya yolları inşa edilerek hem düzenli bir görünüm kazandırıldı hem de halkın mezarlıklara erişimi kolaylaştırıldı. Yapılan düzenlemeler, ziyaretlerin daha güvenli ve rahat gerçekleştirilebilmesini amaçlıyor.

