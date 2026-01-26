Toprakkale'de Kar Sürprizi: Osmaniye'de Çocukların Hasreti Son Buldu

Toprakkale Belediyesi, Karataş Mahallesi Kale Park'a kamyon dolusu kar getirerek çocukların yarıyıl tatilinde kar sevincini yaşattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:10
Toprakkale Belediyesi'nden Karataş Mahallesi'ne jest

Toprakkale Belediyesi ekipleri, Karataş Mahallesindeki Kale Park'a bir kamyon dolusu kar getirerek bölge çocuklarına sürpriz yaptı.

Parkta karşılaşan çocuklar, sevinçle kar topu oynayıp kardan adam yaparak yarıyıl tatilinin tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte gelen çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Belediyenin bu jesti mahalle sakinlerinden de takdir topladı. Etkinlik, hem çocuklara unutulmaz anlar yaşattı hem de parka adeta kış havası kattı.

Bazı çocuklar için bu an, ilk kez karla buluşma heyecanıydı ve yaşanan coşku dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

