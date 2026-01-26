Antalya'da Aşırı Yağışlara Büyükşehir ve ASAT'tan Yoğun Müdahale

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:49
Sarı kod uyarısı sonrası ekipler teyakkuzda

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından 23 Ocak tarihinde verilen sarı kod uyarısı sonrası Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlara karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada aralıksız çalışıyor. Belediyenin tüm ilgili birimleri, özellikle ASAT personeli, vatandaşların güvenliği ve yaşamın normale dönmesi için yoğun mesai harcıyor.

Kent genelinde görülen aşırı yağışlarda metrekareye 200 mm seviyelerine ulaşan yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale edildi. Su baskınlarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında boşalan dolgu alanları şehir genelinde dolduruldu.

Güzeloba Mahallesi Kültür Kent Sitesi bölgesinde yaşanan su baskınlarında, ASAT Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü personelinin yaklaşık 40 saat süren su tahliye çalışmasının ardından bölgede normalleşme sağlandı. Ekipler, çalışmaları sırasında vatandaşların mağduriyetini gidermek için özveriyle görev yaptı.

Ayrıca ekipler, Alanya Dimalacami Mahallesi grup yolunda heyelan nedeniyle meydana gelen çökme üzerine dolgu çalışması gerçekleştirip yolu yeniden güvenli hale getirdi.

Yağışların etkisini sürdürdüğü süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerin sahadaki yoğun çalışması, olumsuzlukların hızlı şekilde giderilmesine olanak sağladı. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmasını ve belediyenin duyurularını takip etmelerini istiyor.

