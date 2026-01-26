Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor — Tekin'den Kritik Uyarılar

Fevzi Burak Tekin, Orta Akdeniz kaynaklı yağış sisteminin Salı’dan itibaren etkili olacağını, kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve çığ riskine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelindeki yeni hava tahmin raporlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, Orta Akdeniz üzerinden gelecek göreceli ılık ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağını belirtti.

Genel hava görünümü

Tekin, Salı günü ülkenin batı kesimlerinde başlayacak yağışların Çarşamba günü doğu kesimlere kadar hareket edeceğini aktardı. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli, yer yer aşırı olacağı vurgulandı.

Toroslar'da rakımı 1500 metre ve üzeri olan yerlerde yağışın yoğun kar şeklinde görüleceği bildirildi. Çarşamba günü yağışlı sistemin doğu kesimlere kadar ulaşmaya devam edeceği, Perşembe sabahı ise bu sistemin ülkeyi terk edeceği kaydedildi. Ancak Perşembe günü yeniden bir yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi.

Beklenen etkiler ve kritik uyarılar

Tekin, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarına yol açabileceğini söyledi. Kar yağışının görüleceği bölgelerde ise tipi, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Akdeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde eseceği, bunun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba-baca gazı zehirlenmeleri riskini artıracağı uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kara örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski olduğuna dikkat çekildi.

3 Büyükşehir için tahminler

Hava tahmin uzmanı Tekin, üç büyükşehir için şu öngörüleri paylaştı:

Başkent: Salı ve Perşembe günleri yağmur bekleniyor; Çarşamba ara veriyor. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10 ila 12 °C arasında olacak.

İstanbul: Üç gün boyunca aralıklarla yağmur görülecek, genellikle hafif‑orta kuvvette. Hava sıcaklığı 13 ila 15 °C arasında seyredecek.

İzmir: Üç gün boyunca yağış bekleniyor; özellikle Salı ve Perşembe günleri yağışların kuvvetli olacağı ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Hava sıcaklığı 15 ila 17 °C arasında olacak.

Vatandaşlara çağrı: Tekin, tüm vatandaşları kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve çığ riskine karşı tedbirli olmaya davet etti.

