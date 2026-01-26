Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor — Tekin'den Kritik Uyarılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelindeki yeni hava tahmin raporlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, Orta Akdeniz üzerinden gelecek göreceli ılık ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağını belirtti.

Genel hava görünümü

Tekin, Salı günü ülkenin batı kesimlerinde başlayacak yağışların Çarşamba günü doğu kesimlere kadar hareket edeceğini aktardı. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli, yer yer aşırı olacağı vurgulandı.

Toroslar'da rakımı 1500 metre ve üzeri olan yerlerde yağışın yoğun kar şeklinde görüleceği bildirildi. Çarşamba günü yağışlı sistemin doğu kesimlere kadar ulaşmaya devam edeceği, Perşembe sabahı ise bu sistemin ülkeyi terk edeceği kaydedildi. Ancak Perşembe günü yeniden bir yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi.

Beklenen etkiler ve kritik uyarılar

Tekin, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarına yol açabileceğini söyledi. Kar yağışının görüleceği bölgelerde ise tipi, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması istendi.