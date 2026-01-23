Kocasinan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi: Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Kocasinan Belediyesi'nin 25 bin m²'lik Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 232 sokak hayvanına sıcak yuva oldu; Başkan Çolakbayrakdar tesisi 'sevgiyle inşa ettik' diye tanımladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:20
Başkan Çolakbayrakdar'ın mesajı

Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için sıcak bir yuva oluşturdu.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü vurgulayarak, "Sevgiyle inşa ettik, sokak hayvanları için sıcak bir yuva kurduk" dedi.

Tesisin hedefi ve geçmiş projeler

Çolakbayrakdar, tesisin sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye de örnek bir model olduğunu belirterek, belediyecilik hizmetlerinde her zaman en iyisinin hedeflendiğini ifade etti. Başkan, "Sadece bugünü değil, geleceğin Kayseri’sini inşa ediyoruz" sözleriyle merkezin uzun vadeli çözüm anlayışını özetledi.

2017 yılında hayata geçirilen ‘Küçük Dostlar Ambulansı’ ve ‘Kedi Kasabası’ projeleriyle başlayan yolculuğun, bu modern rehabilitasyon merkeziyle taçlandığını söyleyen Çolakbayrakdar, tesisin sokak hayvanlarına kalıcı, insani ve profesyonel çözümler sunduğunu belirtti.

Tesis özellikleri ve hizmetleri

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Erkilet Generalemir Mahallesi’nde yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alan üzerine yayılan merkez, resmi açılış öncesinde kapılarını sokaktaki misafirlerine açtı. Soğuk kış günlerinde tesis, şimdiden 232 cana sıcak bir yuva sağladı.

Tesis; Bin 500 metrekarelik doğal yaşam alanı, modern barınma üniteleri, tam donanımlı veteriner klinikleri ve kapsamlı rehabilitasyon alanlarıyla dikkat çekiyor. Merkezde tedavi, bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçleri profesyonel bir anlayışla yürütülecek ve hayvanların doğal yaşam alanlarıyla iç içe, konforlu bir ortamda yaşamaları için titizlikle tasarlandı.

Yetkililer, merkezin Türkiye genelinde örnek gösterilen bir tesis olduğunu belirterek, buranın merhametin mimariyle buluştuğu bir yaşam kompleksi olduğunu ifade etti. Resmî açılışın ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

