Karadeniz'in Kuzeyine Fırtına Uyarısı: Rüzgar 80 kilometreye Ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in kuzeyi için akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları gibi riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Etki ve Zamanlama

Fırtınanın 26 Pazartesi günü saat 18.00'de başlamasının, 28 Ocak Çarşamba günü sabah 06.00'ya kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre etkilenecek alanlar: Samsun çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Tokat'ın kuzey ve doğu kesimleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç bölgeleri.

Rüzgar Hızı ve Beklentiler

Rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre, yüksek kesimlerde ise 60 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Riskler ve Uyarılar

Yetkililer, kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

