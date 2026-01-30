Antalya’da Bir Haftanın Ardından Güneş: Konyaaltı Sahili'ne Akın

Antalya’da Bir Haftanın Ardından Güneş Kentin Ünlü Sahiline Can Verdi

Antalya’da geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kenti bir haftalık aranın ardından güneşe teslim etti. İlk kez yüzünü gösteren güneşle birlikte hem kent sakinleri hem de tatilini burada geçiren yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde aldı.

Meteoroloji Uyarıları Sonrası Gelen Rahatlama

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından son bir haftada 3 kez 'Sarı Kod' uyarısı yapılan kentte, olumsuz hava şartlarının yerini güneşli hava almasıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar uzun süren yağmur ve rüzgârın ardından güneşin tadını çıkardı.

Sahilde Manzara, Fotoğraf ve Dedektörlü Aramalar

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da sahile çıkanlar, dalgaların kıyıya vurduğu manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar şehrin silüeti eşliğinde fotoğraf çektirirken, kimileri sevdikleriyle sahilde oturmayı tercih etti. Bazı kişiler paçalarını sıyırıp, bazıları ise kıyafet ve mayolarıyla dalgaların arasına girdi.

Ayrıca sahilde ellerinde dedektör bulunan define avcıları dikkat çekti. Dev dalgaların kıyıya sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları arayan kişiler, sahilde arama çalışmalarına katıldı.

