Antalya’da Bir Haftanın Ardından Güneş: Konyaaltı Sahili'ne Akın

Bir haftadır süren sağanak ve fırtınanın ardından Antalya'da güneş açtı; yerli ve yabancı halk Konyaaltı Sahili'ne akın etti, define avcıları dedektörlerle değerli eşya aradı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:45
Antalya’da Bir Haftanın Ardından Güneş: Konyaaltı Sahili'ne Akın

Antalya’da Bir Haftanın Ardından Güneş Kentin Ünlü Sahiline Can Verdi

Antalya’da geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kenti bir haftalık aranın ardından güneşe teslim etti. İlk kez yüzünü gösteren güneşle birlikte hem kent sakinleri hem de tatilini burada geçiren yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde aldı.

Meteoroloji Uyarıları Sonrası Gelen Rahatlama

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından son bir haftada 3 kez 'Sarı Kod' uyarısı yapılan kentte, olumsuz hava şartlarının yerini güneşli hava almasıyla sahillerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar uzun süren yağmur ve rüzgârın ardından güneşin tadını çıkardı.

Sahilde Manzara, Fotoğraf ve Dedektörlü Aramalar

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da sahile çıkanlar, dalgaların kıyıya vurduğu manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar şehrin silüeti eşliğinde fotoğraf çektirirken, kimileri sevdikleriyle sahilde oturmayı tercih etti. Bazı kişiler paçalarını sıyırıp, bazıları ise kıyafet ve mayolarıyla dalgaların arasına girdi.

Ayrıca sahilde ellerinde dedektör bulunan define avcıları dikkat çekti. Dev dalgaların kıyıya sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları arayan kişiler, sahilde arama çalışmalarına katıldı.

Bir hafta sonra güneşi gören Antalyalılar sahile akın etti

Bir hafta sonra güneşi gören Antalyalılar sahile akın etti

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil'in Halter Gururu: Hatice Cellat ve Edanur Yılmaz Türkiye 3’üncüsü
2
Samsunlu doktor fotoğrafçı donmuş gölde kampı drone'la kaydetti
3
Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağış: Görüş 20-25 Metreye Düştü
4
Tahmazoğlu, YKS'de İlk Bine Giren Gençlerle Buluştu
5
Köklerden Geleceğe: AK Parti Erzurum Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'na Yoğun Katılım
6
Eyyübiyeli Minik Karateci Mehmet Ali Ataş Türkiye İkincisi
7
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde 90 Personel İçin Noter Huzurunda Kura

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları