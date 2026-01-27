Antalya'da Fırtına: Halı Saha Çatısı Çöktü, Futbolcular Kaçtı

Antalya'da şiddetli fırtına Kepez'de halı sahanın çatısını çökertti; Finike'de hortum seraları yerle bir etti. O anlar aksiyon kamerasına yansıdı, kimse yaralanmadı.

Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış, kent genelinde hasara yol açtı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulabileceği açıklanan rüzgâr, birçok noktada ağaçları devirdi ve su baskınlarına neden oldu.

Halı sahada panik anları: Çatı çöktü

Kepez, Gündoğdu Mahallesi'nde bir halı sahanın çatısı, maç öncesi futbolcular ısınırken kuvvetli rüzgâra dayanamayarak çöktü. Çatıdan gelen aniden kopan gürültüyle panik yaşayan oyuncular, sahayı koşarak terk etti. Çökme ve kaçış anları bir oyuncunun aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kimse yaralanmadı.

Finike'de hortum seraları vurdu

Finike ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına sonrası Saklısu Mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum, domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları ağır biçimde tahrip etti. Hortum, aynı zamanda enerji nakil hatlarının kopmasına yol açtı ve bölgeyi karanlığa gömdü. Sahile yakın bir bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılması da hortumun etkileri arasında yer aldı.

Su baskınları ve yerel etkiler

Sağanak yağışın etkisiyle Sarısu, Gökdere, Karaçay ve Hisarçadır mahallelerinde bazı dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sokaklar sular altında kalırken, su seviyesinin bazı noktalarda 50 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Olayların tümü ve halı saha çökme anı görüntüleri, kentteki fırtınanın şiddetini ve yerel halk üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

