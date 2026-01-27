Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi

Nazilli Belediyesi, maaş düzenlemeleri, yeni ekipman ve araçlarla saha personelinin çalışma şartlarını iyileştirdi; personel Başkan Dr. Ertuğrul Tetik’e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:08
Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri çalışanlarından Başkan Tetik'e teşekkür

Nazilli Belediyesi'nde görev yapan saha personelleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e belediye bünyesinde gerçekleştirilen çalışma iyileştirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller, yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tetik’e çiçek takdiminde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana personel odaklı çalışmalar yürüten Başkan Tetik; maaş düzenlemeleri, saha ekiplerinin kullandığı ekipmanların yenilenmesi ve belediye araç filosuna kazandırılan yeni araçlar ile çalışma şartlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Bu adımlar, iş verimliliğini artırırken personel motivasyonunu da yükseltti.

Sahada çalışan ekiplerin ihtiyaçlarını dikkate alarak emeklerinin karşılığının verilmesi için titizlikle çalıştıklarını kaydeden Başkan Tetik, "Personelimizin daha iyi şartlarda çalışması, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini doğrudan etkiliyor. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Nazillimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

