Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek

Aydın'da aralıklı sağanaklar sürecek; Kuşadası metrekareye 58.7 kilogram ile en çok yağış aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:03
Aydın'da yağışlı hava sürüyor

Aydın genelinde aralıklı olarak etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, meteoroloji uyarılarına göre önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Hava tahmini

İl genelinde hava şu şekilde bekleniyor: Bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Perşembe ve Cuma parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Yağış miktarları

26.01.2026 06.00 - 27.01.2026 06.00 saatleri arasında en çok yağış alan ilçeler:

Kuşadası: metrekareye 58.7 kilogram

Söke Karakaya: 37.1 kilogram

Güzelçamlı: 36.9 kilogram

Söke: 22.4 kilogram

Germencik: 21 kilogram

Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve meteorolojik uyarıları takip etmeye çağırdı.

