Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek

Aydın'da yağışlı hava sürüyor

Aydın genelinde aralıklı olarak etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, meteoroloji uyarılarına göre önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Hava tahmini

İl genelinde hava şu şekilde bekleniyor: Bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Perşembe ve Cuma parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Yağış miktarları

26.01.2026 06.00 - 27.01.2026 06.00 saatleri arasında en çok yağış alan ilçeler:

Kuşadası: metrekareye 58.7 kilogram

Söke Karakaya: 37.1 kilogram

Güzelçamlı: 36.9 kilogram

Söke: 22.4 kilogram

Germencik: 21 kilogram

Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve meteorolojik uyarıları takip etmeye çağırdı.

