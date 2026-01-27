Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde, Murat Nehri’nde balıkçılar tarafından yakalanan 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki turna balığı, kıyıya çıkarıldı.

Yakaladıkları dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, ardından balığı işletmeye getirerek satışa sundu. Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor.

Görüntülerde, yakalanan turna balığını iki kişinin zor taşıdığı dikkat çekti.

Balıkçı Ramazan Erdoğan yakalamanın büyüklüğünü ve bölgedeki ilginin artışını şöyle anlattı: "78 kilogram ağırlığında 1 metre 71 santim boyundadır. Bu sezon gelen en büyük turna balığı oldu. Yağışlar başlarsa bunun daha büyüklerini bekliyoruz. Çok güzel bir balıktır. Et yapıp kilo halinde satacağız. Vatandaşların zaten turna balığına yoğun ilgisi var. Haberlere de düşmesiyle birlikte bu balığı görünce il dışından arıyorlar. Biz Elazığ halkına vermekten yanayız. Çünkü çok sevilen bir balık. Balığımızı et halinde temizleyip kilo halinde satacağız. Kilosunu 500 liradan vereceğiz. Kar yağdığından dolayı vatandaşların balığa rağbeti arttı. Kar yağışıyla birlikte balık daha da yağlanıyor. Bağışıklık sistemi için çok faydalı. Vatandaşlarımız bu konuda çok bilinçli. Haftada en az bir veya iki defa tüketiyorlar. Hamsi, istavrit, alabalık ve turna balıkları şuan da en fazla rağbet gören balıklardır".

Balıkçılar, hem yerel talebin hem de haberlerin getirdiği ilginin satışa olumlu yansıdığını belirtiyor. Dev turna, kilosu 500 liradan alıcılarını bekliyor.

