Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı

Elazığ Palu'da Murat Nehri'nde 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki dev turna balığı kıyıya çıkarıldı; kilosu 500 TL'den satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:07
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı

Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı

Palu'da iki kişinin zor taşıdığı dev av, satışa çıkarıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde, Murat Nehri’nde balıkçılar tarafından yakalanan 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki turna balığı, kıyıya çıkarıldı.

Yakaladıkları dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, ardından balığı işletmeye getirerek satışa sundu. Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor.

Görüntülerde, yakalanan turna balığını iki kişinin zor taşıdığı dikkat çekti.

Balıkçı Ramazan Erdoğan yakalamanın büyüklüğünü ve bölgedeki ilginin artışını şöyle anlattı: "78 kilogram ağırlığında 1 metre 71 santim boyundadır. Bu sezon gelen en büyük turna balığı oldu. Yağışlar başlarsa bunun daha büyüklerini bekliyoruz. Çok güzel bir balıktır. Et yapıp kilo halinde satacağız. Vatandaşların zaten turna balığına yoğun ilgisi var. Haberlere de düşmesiyle birlikte bu balığı görünce il dışından arıyorlar. Biz Elazığ halkına vermekten yanayız. Çünkü çok sevilen bir balık. Balığımızı et halinde temizleyip kilo halinde satacağız. Kilosunu 500 liradan vereceğiz. Kar yağdığından dolayı vatandaşların balığa rağbeti arttı. Kar yağışıyla birlikte balık daha da yağlanıyor. Bağışıklık sistemi için çok faydalı. Vatandaşlarımız bu konuda çok bilinçli. Haftada en az bir veya iki defa tüketiyorlar. Hamsi, istavrit, alabalık ve turna balıkları şuan da en fazla rağbet gören balıklardır".

Balıkçılar, hem yerel talebin hem de haberlerin getirdiği ilginin satışa olumlu yansıdığını belirtiyor. Dev turna, kilosu 500 liradan alıcılarını bekliyor.

Elazığ’da yakalanan 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını iki kişi zor taşıdı

Elazığ’da yakalanan 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını iki kişi zor taşıdı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları