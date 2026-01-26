Sakarya'da Dolmuş Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Olay ve müdahale

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Çarşı-Patates Hali- Et-Balık güzergahında çalışan dolmuş şoförü Muhammet Arıkan (26) yönetimindeki araçta bir yolcu seyir halindeyken fenalaştı. Yolcuların uyarması üzerine Arıkan güzergahını değiştirerek yolcuyu en kısa yoldan özel bir hastanenin acil bölümüne ulaştırdı. O anlar araçtaki kameraya yansıdı.

Görüntülerde yolcunun aniden rahatsızlandığı, şoförün tereddüt etmeden rotayı kısaltıp hastaneye yöneldiği görülüyor. Yolcuların da yardımıyla hastaneye kaldırılan kişi burada tedavi altına alındı.

Şoförün anlattıkları

Arıkan olayla ilgili olarak şunları söyledi: 'Araca binen kişi biraz rahatsız gibiydi ve yanında bulunan arkadaşı bana hastaneye nasıl gidebileceklerini sormuştu. Bende kendilerine tarif ettim ancak yaklaşık 1-2 kilometre sonra yolcu fenalaşmaya başladı. Aynadan baktığımda da yolcu baya kötü bir durumdaydı ve bilincini kaybetmeye yakın gibiydi. Bende hiç tereddüt etmeden güzergahı değiştirip kendisini en yakın hastaneye götürdüm. Hastaneye gittikten yetkililere bilgi verdim ve yolcuyu hızlıca tedaviye aldılar. Yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gittik ve durumu hakkında bilgi aldık. Rahatsızlanan yolcu daha önceki zamanlarda da bir operasyon geçirmiş ve kalp hastasıymış. Bizim önceliğimiz yolcularımın sağlığıdır. Biz elimizden geleni yaptık. Bilinçli bir toplum olabilmek, heyecan ve stres yapmadan bu süreci ilerlete bilmek iyi oldu.'

Olayın araç içi kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve şoförün hızlı müdahalesi dikkat çekti.

