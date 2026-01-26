Rojin Kabaiş’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Ailelere 'Öfke Kontrolü' Uyarısı

Van'da kaybolup 15 Ekim'de bulunan Rojin Kabaiş’in, ailelere öfke kontrolü uyarısı yaptığı son görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:57
Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailelere yönelik çektiği son videoları ortaya çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin'in babası adalet mücadelesine devam ediyor.

Videodaki Uyarı

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Rojin'in ebeveynlere yönelik çektiği videoda öfke kontrolü uyarısında bulunduğu görülüyor.

Rojin video kaydında, ’’Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar. Yani çocuğun sizi anlayabileceğini düşünür müsünüz? Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz da size karşı böyle bir şey besliyor maalesef. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman çocuğun size karşı olan bir nefrete dönüşüyor’’ ifadelerini kullanıyor.

Ortaya çıkan bu görüntüler, Rojin Kabaiş dosyasında gelişmenin bir parçası olarak kayda geçti. Ailenin adalet arayışı sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

