Kastamonu'da Karla Kaplanan Ormanlara Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Ilgaz Dağı'nda 55 kişilik ekipten yemleme çalışması

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, zorlu kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Çalışma, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) ekiplerinin işbirliğiyle yapıldı.

Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gerçekleştirilen çalışmada, 55 kişiden oluşan bir ekip tarafından 50 kilo buğday ile 3 balya saman bırakıldı.

KASTAMONU’DA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KIŞ ŞARTLARINDA YİYECEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN YABAN HAYVANLARI UNUTULMAYARAK, ORMANLIK ALANA YEM VE YİYECEK BIRAKILDI.