Düzce Üniversitesi'nde Batı Karadeniz’in Tek İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Polikliniği

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesindeki İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniği, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Poliklinik, yaklaşık iki yıldır aktif olarak hizmet veriyor.

Polikliniğin hedefi

Prof. Dr. Pınar Yıldız polikliniğin amaçlarını şöyle anlattı: "Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinden, Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda hastamızın tanı, takip ve tedavi süreci düzenli şekilde yapılmaktadır. Bu poliklinik, ‘nefes darlığı’ ve ‘geçmeyen öksürük’ gibi şikayetlerin sadece basit bir solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olmadığı, bazı durumlarda ise daha ayrıntılı inceleme ve uzun süreli takip gerektirebileceği gerçeğinden yola çıkılarak planlanmıştır."

İnterstisyel akciğer hastalıkları nedir?

Prof. Dr. Pınar Yıldız bu hastalıkları akciğerin iç yapısını ve dokusunu etkileyen hastalıklar olarak tanımladı: "Akciğerin hava aldığı alanların etrafındaki dokuda zamanla iltihaplanma ve bazı hastalarda sertleşme (fibrozis) gelişebilir. Bu sertleşme arttıkça akciğerin nefes alıp verme kapasitesi azalabilir ve kişi günlük hayatında daha çabuk yorulmaya başlayabilir."

En sık görülen belirtiler arasında eforla artan nefes darlığı, uzun süren kuru öksürük, çabuk yorulma, halsizlik, bazı hastalarda kilo kaybı veya göğüste rahatsızlık hissi yer alıyor. Prof. Dr. Pınar Yıldız, erken tanının hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve yaşam kalitesini koruma açısından büyük fark oluşturabildiğini vurguladı.

Akciğer vasküler hastalıklar nedir?

Prof. Dr. Pınar Yıldız akciğerin yalnızca hava alan bir organ olmadığını, aynı zamanda geniş bir damar ağına sahip olduğunu hatırlattı: "Bazı hastalıklarda akciğer damarlarında basınç artabilir veya damar yapısı etkilenebilir. Bu durum bazı hastalarda pulmoner hipertansiyon gibi ciddi tablolarla kendini gösterebilir." Belirtiler arasında eforla artan nefes darlığı, çarpıntı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, bayılacak gibi olma, bacaklarda şişlik ve efor kapasitesinde belirgin azalma bulunuyor.

Poliklinikte sık takip edilen hastalıklar

Poliklinikte, hastaların şikâyetleri ve tetkik sonuçlarına göre ayrıntılı değerlendirme yapılıyor; gerektiğinde uzun süreli izlem planlanıyor. Sıklıkla takip edilen hastalık grupları şunlardır: Sarkoidoz, İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF), Romatizmal hastalıklara bağlı akciğer tutulumu, Hipersensitivite pnömonisi (çevresel maruziyetlere bağlı), Mesleksel ve çevresel etkilenmeye bağlı akciğer hastalıkları ve Pulmoner hipertansiyon ve akciğer damar hastalıkları.

Tanı ve takip süreci

Prof. Dr. Pınar Yıldız bazı akciğer hastalıklarının yavaş ilerleyebileceğini ve başlangıçta fark edilmesinin zor olabileceğini belirtti: "Bu nedenle sadece şikâyetleri dinlemek değil, gerekirse ileri incelemeler yapmak gerekir." Poliklinikte ayrıntılı muayene ve öykü değerlendirmesi, solunum fonksiyon testleri, görüntüleme yöntemleri (akciğer filmi/tomografi), kan tetkikleri ve gerektiğinde ek değerlendirmelerle tanı süreci planlanıyor. Tanı sonrası tedaviler düzenleniyor ve hastalar düzenli olarak takip ediliyor.

Çarşamba poliklinik günü

Poliklinik her çarşamba hasta kabul ediyor. Prof. Dr. Pınar Yıldız, "Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinden yoğun hasta başvurusu olmakta; tanı süreci ayrıntı gerektiren ve düzenli takip isteyen hastalarımıza bölgesel düzeyde hizmet sunulmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak amacımız; bölgemizde bu alanda takip edilmesi gereken hastalarımızın doğru şekilde değerlendirilmesi, erken tanıya ulaşılması ve hastalarımızın yaşam kalitesini artıracak biçimde sağlık hizmetine erişimin güçlenmesidir" dedi.

