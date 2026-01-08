Antalya'da Sağanak ve Şiddetli Rüzgar: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:56
Şiddetli rüzgar ve yağış kent yaşamını etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar dükkan brandalarının altına sığınarak yağmurun dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar ise şemsiye ile koşarak ilerlemeye çalıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı noktalarda çöp konteynerlerinin devrildiği görüldü. Yağışın artmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; araçlar bu birikintiler nedeniyle yavaşladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın bu gece, rüzgarın ise Cuma günü akşam saatlerinde etkisini azaltacağını bildirdi.

