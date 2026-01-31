Antalya'da Yağış Sonrası Bozulan Yollar Hızla Onarılıyor

Antalya'da Yağış Sonrası Yollar Onarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri kent genelinde aşırı yağışların yol açtığı hasarları gideriyor. İçme suyu altyapısı çalışmaları kapsamında açılan hatlarda yağış sonrası oluşan bozulmalara hızla müdahale ediliyor. Vatandaşların günlük yaşamının etkilenmemesi için öncelikle geçici dolgu yapılırken, uygun teknik şartlar sağlandığında kalıcı asfalt kaplamalar uygulanacak.

İçme Suyu Hatları ve Onarım Süreci

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; içme suyu hatlarının yenilenmesi ve bakım-onarım sonrası açılan yol kesimlerinde yağış kaynaklı bozulmalar tespit edilerek kısa sürede onarılıyor. Ekipler, asfalt öncesi zeminin oturması için önce geçici dolgu uyguluyor; dolgu tamamlandıktan sonra program dâhilinde kalıcı asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Konyaaltı'nda Aşamalı Yol Onarımı

Konyaaltı ilçesinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları sonrasında, hatların geçtiği güzergâhlarda dolgu işlemleri tamamlandı. Belediye Caddesi, Atatürk Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Gürsu 304 Sokak gibi sokaklarda açılan hatlar geçici dolgu ile kapatılarak ulaşım güvenliği sağlandı. Teknik şartlar oluştuğunda bu bölgelerde kalıcı asfalt uygulamaları program dahilinde yapılacak.

Aksu: Havaalanı Güzergahına Sıcak Asfalt

Aksu ilçesindeki Lara Caddesi ile Kardeş Kentler Caddesi'nin havaalanı gidiş güzergâhı olumsuz hava koşullarından etkilendi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Lara Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları yürütürken, turizm açısından kritik öneme sahip havaalanı güzergâhına sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Alanya'da Heyelan ve Toprak Kayması Müdahaleleri

Alanya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar heyelan ve toprak kaymalarına yol açtı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için teyakkuzda olan Büyükşehir ekipleri, sorunlu bölgelere sevk edilen iş makineleriyle Gümüşkavak ve Beldibi Mahallesi grup yollarında temizleme çalışmaları yaptı. Gümüşkavak'ta taş ve toprakla tıkanan şarampoller ile yol yüzeyi temizlendi; Dim Grup Yolu ve Bucak Mahallesi yolunda heyelan sonrası yola düşen kaya, taş ve toprak iş makineleriyle kaldırılarak yollar trafiğe açıldı. Toprakla dolan şarampoller ise kepçe yardımıyla temizlenip yol güvenliği sağlandı.

Kurulan koordinasyon ve saha ekiplerinin müdahaleleriyle yolların güvenli hâle getirilmesi devam ediyor; geçici çözümler uygulanıp teknik şartlar uygun olduğunda kalıcı onarım çalışmaları tamamlanacak.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM EKİPLERİ KENT GENELİNDE AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE BOZULAN YOLLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.