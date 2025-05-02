Antalya'daki Tarihi Dört Kubbeli Su Sarnıcı Restore Ediliyor

Antalya'da Tarihe Saygı: Dört Kubbeli Su Sarnıcının Restorasyonu Başlıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan dört kubbeli su sarnıcı, aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, Kızıllı Mahallesi'ndeki bu tarihi yapının korunması hedefleniyor.

Restorasyon Çalışmaları Hızla Başladı

Kaçak kazılar nedeniyle zarar gören sarnıcın restorasyonu için onarım ve bakım çalışmaları başladı. Bu süreç hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu, Antalya'daki tarihi yapıların korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Tarihi Yapının Önemi ve Koruma Statüsü

Hansu, eski su yapılarının kente kazandırılması yönünde yürütülen çalışmaların da devam ettiğini vurguladı. Bu sarnıcın, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2012 yılında tescilli alan olarak kabul edildiğine dikkat çekti. 2023 yılı itibarıyla yapılacak çalışmaların, ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait alanda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çalışmanın Aşamaları

Projenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Hansu, projelendirme aşaması kapsamında restitüsyon, rölöve ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra kullanımına yönelik çevre düzenlemesi de yapacaklarını açıkladı.

Uzman Görüşü: Eşsiz Bir Yapı

Araştırmacı ve yazar Giray Ercenk, geçmişi 300 yıla kadar uzanan bu tarihi sarnıcın, Döşemealtı ve Kepez ilçelerindeki içme suyu, tarımsal ve hayvansal sulama ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı. Bölgedeki pek çok su sarnıcının var olduğunu ancak dört kubbeli sarnıcın eşsiz bir yapıya sahip olduğunu belirten Ercenk, restorasyonun kültürel anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcı aslına uygun olarak restore edilecek.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki 300 yıllık dört kubbeli su sarnıcı aslına uygun olarak restore edilecek.