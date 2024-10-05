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Antalya Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezonu Gala Konseriyle Açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışını muhteşem bir gala konseriyle gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:53
Antalya Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezonu Gala Konseriyle Açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezonunu Açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2023-2024 sezonunu özel olarak düzenlenen "Gala Konseri" ile başlattı. Sanatseverlerle buluşmak için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, müzik dolu bir gece yaşandı.

Yetenekli Sanatçılar Performans Sergiledi

Konsere, ünlü şef Lorenzo Castriota yönetmenlik yaptı. Programda, büyük bestecilerin eserleri seslendirilerek izleyicilere keyifli anlar yaşatıldı. Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernesto De Curtis, Pietro Mascagni ve Eduardo di Capua gibi ustaların eserleri dinleyicilerle buluştu.

Öne Çıkan Sanatçılar

Başkemancı Elvan Şekercioğlu şefliğindeki konserde; soprano Sema Çavuşoğlu, Serap Demirhan, Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel, Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ve bas Şafak Güç, Engin Suna gibi isimler sahne aldı. Yoğun ilgi gören konser, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Konserin Akışı

Konsere Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino-Uvertür" eseriyle başlanırken, etkinlik Eduardo di Capua'nın sevilen parçası "O Sole Mio" ile sonlandırıldı. Böylece, sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle...

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle...

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle...

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle...

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle...

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon açılışına özel düzenlenen "Gala Konser" ile sanatseverlerle buluştu.

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