Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 'Sevgililer Günü Konseri'

ADSO'dan Duygusal Bir Gece

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), sevgililer günü özel konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Şubat tarihinde saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek olan etkinlik, romantik melodileri sevenleri büyüleyecek.

Konserin Detayları

Konserin şefliğini Hakan Kalkan üstlenirken, sahnede solist olarak Seran Bilgi yer alacak. Sanatçıya, piyanoda Devrim Demir Yeşilpınar, gitarda Eray Akar, kontrbasta Ekin Bilgin ve davulda Burak Bulut eşlik edecek.

Renkli Repertuvar

Konserde, Latin, caz ve pop müziğin en sevilen Türkçe ve yabancı parçalarından oluşan zengin bir repertuvar dinleyicilerle buluşacak. Bu özel etkinlik, Sevgililer Günü'nde unutulmaz anlar yaşatmak için hazırlandı.