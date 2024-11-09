Antalya DOB'dan Atatürk'ü Anma Günü'nde 'Tosca' Operası

Antalya DOB, Atatürk Anısına 'Tosca' Operasını Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserlerden biri olan Tosca operasını, sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında sahnelenecek bu özel gösterim, Atatürk'ün sanata olan derin tutkusunu vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

Opera Öncesi Fuaye Sohbetleri

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Tosca operası temsili öncesi, Antalya DOB fuaye alanında saat 19.00'da gerçekleştirilecek olan "Fuaye Sohbetleri" etkinliği, izleyicilere sahne arkasının merak edilen yönlerini sanatçılara sorma fırsatı sunacak.

Göz Alıcı Performans

Dramatik opera denilince akla gelen ilk eserlerden biri olan Tosca, Yiğit Günsoy'un rejisi ve ünlü İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota'nın yönetimiyle sahnelenecek. 1800'lü yılların Roma’sında geçen operanın dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlanmıştır.

İşitsel ve Görsel Şölen

Temsilde Tosca rolünü Serap Demirhan, Cavaradossi’yi M. Burak Pektaş, Scarpia’yı Umut Tarık Akça seslendirecek. Ayrıca Angelotti'yi M. Yusuf Yıldız, Sagrestano'yu Onur Alparslan ve Spoletta’yı Dağhan Ergün canlandıracak. Antalya DOB Korosu’na Mahir Seyrek şeflik yapacak. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Sibel Aydın olurken, çocuk korosu şefliği Sinem E. Ulusoy tarafından üstlenilecek.

Operanın Teması

Tosca operası, aşkının kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin kanlı bir aşk hikayesini anlatıyor. Entrikalarla Tosca ve Cavaradossi'yi ayırmaya çalışan acımasız polis şefi Baron Scarpia'nın oyunlarına yenik düşen aşıkları izlemek, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Tosca operası, yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Antalya DOB'un Antalya Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde gerçekleştireceği bu etkinliğin sınırlı sayıdaki biletleri, yalnızca www.biletinial.com internet sitesinden satın alınabilmektedir.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden olan Tosca operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden olan Tosca operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.