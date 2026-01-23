Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı: 23 Ocak Seferleri İptal

Yüksekova’da yoğun kar ve yer yer 20 metreye düşen sis nedeniyle hava trafiği etkilenip 23 Ocak Yüksekova-İstanbul seferleri iptal edildi; karayolları çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:24
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Havalimanı seferleri iptal edildi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 23 Ocak tarihinde karşılıklı olarak yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, yolcuların güncel uçuş bilgileri için havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karayolları ekipleri, ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bölgedeki kar yağışının devam edeceğini bildirirken, vatandaşlara ve sürücülere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası yeni sefer iptalleri için resmi duyurular takip edilmeli, yolcuların seyahat planlarını havayolu firmalarından doğrulamaları öneriliyor.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

