Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı: 23 Ocak Seferleri İptal

Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Havalimanı seferleri iptal edildi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 23 Ocak tarihinde karşılıklı olarak yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, yolcuların güncel uçuş bilgileri için havayolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karayolları ekipleri, ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bölgedeki kar yağışının devam edeceğini bildirirken, vatandaşlara ve sürücülere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası yeni sefer iptalleri için resmi duyurular takip edilmeli, yolcuların seyahat planlarını havayolu firmalarından doğrulamaları öneriliyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE SİS, HAVA ULAŞIMINDA AKSAMALARA NEDEN OLDU.