Malatya'da 116 Mahalle Ulaşıma Açıldı — Toplam 2.683 kilometre

Malatya Büyükşehir ekipleri, 116 kırsal mahallede toplam 2.683 kilometrelik yolu ulaşıma açtı; tuzlama, solüsyonlama ve hasta taşıma çalışmaları da sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:43
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 116 mahallede ulaşımı yeniden sağladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler ile rakımı yüksek ilçe grup yollarında ulaşıma kesintisiz erişim sağlamak için yoğun mesai yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışma detayları

Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında; Akçadağ ilçesinde 26 mahallede 601 kilometre, Arapgir ilçesinde 12 mahallede 278 kilometre, Arguvan ilçesinde 7 mahallede 162 kilometre, Battalgazi ilçesinde 12 mahallede 278 kilometre, Darende ilçesinde 7 mahallede 162 kilometre, Doğanşehir ilçesinde 2 mahallede 46 kilometre, Doğanyol ilçesinde 5 mahallede 166 kilometre, Hekimhan ilçesinde 18 mahallede 416 kilometre, Kuluncak ilçesinde 3 mahallede 69 kilometre, Kale ilçesinde 11 mahallede 254 kilometre, Yazıhan ilçesinde 7 mahallede 162 kilometre, Yeşilyurt ilçesinde 4 mahallede 93 kilometre ve Pütürge ilçesinde 2 mahallede 46 kilometre olmak üzere toplamda 116 mahallede 2.683 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Ekiplerin müdahalesi ve önlemler

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşlara müdahale ediyor ve hasta olan vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmaların devam ettiği bölgeler başta olmak üzere il genelinde buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

