Balıkesir'de Başkan Akın'ın Yarıyıl Etkinlikleri Çocukları Sevindirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenip öğrenebileceği kapsamlı bir etkinlik programı hayata geçirerek yüzleri güldürdü. 19 Ocak’ta başlayan ve 1 Şubat tarihine kadar sürecek programda atölyelerden tiyatroya, konserlerden oyunlara kadar çok sayıda ücretsiz etkinlik yer alıyor. Öğrenciler ilgi alanlarına göre etkinliklere katılarak tatilin tadını çıkarıyor.

BALMEK atölyelerinde eğlenirken öğrendiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen müfredat dışı kütüphane etkinlikleri, konser ve tiyatro oyunlarının yanı sıra BALMEK atölyeleri de yoğun ilgi gördü. 19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen; Bileklik yapımı, Ebru, Resim, Mandala, Keçeden Anahtarlık Yapımı, Rattan Sepet Örme, Çarpana Yapımı, Akıl ve Zeka Oyunları ve Keçe yapımı atölyelerine katılmak isteyenler 02662415841 numarasından başvuru oluşturabilecek.

Merkez atölyeleri Çamlık BALMEK Kurs Merkezi'nde düzenlenirken; Dursunbey, Gömeç, Savaştepe, İvrindi, Susurluk, Manyas, Burhaniye, Gönen, Bigadiç ve Bandırma BALMEK Kurs Merkezleri de katılımcıları ağırlıyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yarıyıl programı, ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği kültür ve sanat etkinliklerini kapsıyor. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Çok Tuhaf Soruşturma", "Nardugan" ve "Sınır"; Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde ise "Yerime Yatar Mısın?" oyunları sahnelendi. Ayrıca Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi'nde bilgi yarışmaları ve atölyeler devam ediyor.

Başkan Akın'ın mesajı ve katılımcı yorumları

Başkan Akın, Balıkesir'de yaşayan çocukların keyifli bir yarıyıl geçirmesi için dolu dolu bir program oluşturduklarını belirterek: "Balıkesir’imizde yarıyıl tatili boyunca atölyeler, konserler, oyunlar gibi dopdolu etkinliklerle çocuklarımız dinlenip, eğlenip, keşfedecek. Tatilin tadını etkinliklerimizle çıkaracak tüm çocuklarımıza güzel bir yarıyıl tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan öğrenciler ve aileleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Duru Aydın, etkinliklerin sosyal medyada karşısına çıktığını ve özellikle takı işleriyle ilgilendiğini belirterek Başkan Akın'a teşekkür etti. Eslem Başaran, BALMEK atölyelerinde çok eğlendiğini söylerken; Duru Çapar ara tatilde bu tür etkinliklerin sıkılmayı önlediğini ve etkinliklerin güzel geçtiğini aktardı. Aileler ise sömestr tatilinin bu şekilde değerlendirilmesinin ve her günün ayrı etkinliklerle doldurulmasının olumlu olduğunu ifade etti.

