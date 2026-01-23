Akçadağ’da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı

Akçadağ Belediyesi ekipleri müdahalesiyle makine bulunduğu yerden çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Gürkaynak Mahallesi’nde çalışma yapan iş makinesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı.

Olay yerine gelen Akçadağ Belediyesi ekipleri, koordineli müdahale ile iş makinesini bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Gürkaynak Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle kayan iş makinesinin kurtarılması için ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Koordineli ve titiz bir çalışmayla iş makinesini güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardık. Her koşulda vatandaşımızın ve sahada emek veren ekiplerimizin yanında olmaya, ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

