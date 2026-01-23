Akçadağ’da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Gürkaynak Mahallesi'nde yoldan çıkan iş makinesi, Akçadağ Belediyesi ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:23
Akçadağ’da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı

Akçadağ’da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı

Akçadağ Belediyesi ekipleri müdahalesiyle makine bulunduğu yerden çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Gürkaynak Mahallesi’nde çalışma yapan iş makinesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı.

Olay yerine gelen Akçadağ Belediyesi ekipleri, koordineli müdahale ile iş makinesini bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Gürkaynak Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle kayan iş makinesinin kurtarılması için ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Koordineli ve titiz bir çalışmayla iş makinesini güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardık. Her koşulda vatandaşımızın ve sahada emek veren ekiplerimizin yanında olmaya, ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AKÇADAĞ’DA KAR NEDENİYLE YOLDAN ÇIKAN İŞ MAKİNESİ KURTARILDI

AKÇADAĞ’DA KAR NEDENİYLE YOLDAN ÇIKAN İŞ MAKİNESİ KURTARILDI

AKÇADAĞ’DA KAR NEDENİYLE YOLDAN ÇIKAN İŞ MAKİNESİ KURTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akçadağ’da kar nedeniyle yoldan çıkan iş makinesi kurtarıldı
2
Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı: 23 Ocak Seferleri İptal
3
Gebze'de "Atıksız Pazar" Başladı: Pazar Ambalajları Geri Dönüşüme
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Güzelyayla Geçidi'nde Tipi: Erzurum-Artvin Karayolunda 6 Araçlı Kaza
6
Malatya'da 116 Mahalle Ulaşıma Açıldı — Toplam 2.683 kilometre
7
Konyaaltı'nda 2 metrelik dalgalar arasında şınav

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları