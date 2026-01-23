Uzungöl'de İlk Kış Festivali Başladı: Kar, Horon ve Kalandar Şenliği

Trabzon'un Uzungöl'ünde bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali, yoğun katılımla başladı; üç gün sürecek etkinliklerde horon, Kalandar Şenliği ve karla kaplı doğa öne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:16
Kar, kültür ve yöresel ritimler bir arada

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu yıl ilki düzenlenen Kış Festivali, yoğun katılımla başladı.

Üç gün sürecek festival için Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda vatandaş bölgeye akın etti. Soğuk havaya rağmen, buz tutan Uzungöl manzarası eşliğinde ziyaretçiler doğanın tadını çıkardı.

Festivalin ilk gününde sahne alan yöresel sanatçılar eşliğinde katılımcılar horon oynayarak keyifli anlar yaşadı. Karla kaplı doğada gerçekleşen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik programı kapsamında Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan Kalandar Şenliği de canlandırıldı. Festival alanında bir araya gelen vatandaşlar geleneksel kıyafetlerle yürüyüş yaparak kültürel mirası yaşattı.

Yürüyüş boyunca ortaya çıkan görüntüler, festivalin açılışına ayrı bir renk kattı ve bölgenin turistik cazibesini vurguladı.

