Güzelyayla Geçidi'nde Tipi: Erzurum-Artvin Karayolunda 6 Araçlı Kaza

Görüş mesafesinin düşmesi zincirleme kazaya yol açtı

Erzurum-Artvin karayolunun Güzelyayla Geçidi'nde etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 90 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olumsuz hava şartları ve buzlu yol yüzeyi kazaya davetiye çıkardı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Araçlar bir süre sonra çekicilerle yoldan alınırken, polis ekipleri yeni kazaların olmaması için önlemler aldı ve trafiği kontrol altında tuttu.

