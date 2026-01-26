Antalya Kumluca'da hortum seralara ve enerji hatlarına zarar verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, denizde oluşan hortumun Mavikent Mahallesi Yalı mevkiinden Yenice mevkiine doğru ilerlemesiyle seralar ve enerji nakil hatları başta olmak üzere bölgedeki altyapıya zarar verdi.

Etkilenen bölgeler ve zarar

Hortum, Demre Karabucak, Finike Saklısu ve Kumluca Mavikent mahallelerinde etkili oldu. Olayda seralar, enerji nakil hatları ve evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri zarar gördü.

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç olayla ilgili, "Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca her şeyi daha net göreceğiz" dedi.

Mahalleye enerji nakil hatlarında meydana gelen hasardan dolayı elektrik verilemezken, fırtına Kumluca’daki Uygulama Oteli’nin çatısını da uçurdu.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI MAVİKENT MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM SERALARA VE ENERJİ NAKİL HATLARINA ZARAR VERDİ.