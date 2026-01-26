Antalya Kumluca'da hortum seralara ve enerji hatlarına zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde oluşan hortum, Mavikent ve çevresindeki seralar ile enerji hatlarına zarar verdi; elektrik kesintisi yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:19
Antalya Kumluca'da hortum seralara ve enerji hatlarına zarar verdi

Antalya Kumluca'da hortum seralara ve enerji hatlarına zarar verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, denizde oluşan hortumun Mavikent Mahallesi Yalı mevkiinden Yenice mevkiine doğru ilerlemesiyle seralar ve enerji nakil hatları başta olmak üzere bölgedeki altyapıya zarar verdi.

Etkilenen bölgeler ve zarar

Hortum, Demre Karabucak, Finike Saklısu ve Kumluca Mavikent mahallelerinde etkili oldu. Olayda seralar, enerji nakil hatları ve evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri zarar gördü.

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç olayla ilgili, "Fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum oluştu. Bir anda gelip geçen hortum geçtiği yerlerde zarara neden oldu. Seralarımız büyük zarar gördü. Sabah olunca her şeyi daha net göreceğiz" dedi.

Mahalleye enerji nakil hatlarında meydana gelen hasardan dolayı elektrik verilemezken, fırtına Kumluca’daki Uygulama Oteli’nin çatısını da uçurdu.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI MAVİKENT MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM SERALARA VE ENERJİ...

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI MAVİKENT MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM SERALARA VE ENERJİ NAKİL HATLARINA ZARAR VERDİ.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI MAVİKENT MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM SERALARA VE ENERJİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BŞEÜ'de Satranç Etkinliği: Üniversiteler Arası Müsabaka İçin Ekip Belirlendi
2
Finike'de Hortum Seraları ve Enerji Nakil Hatlarını Vurdu
3
Antalya Kumluca'da hortum seralara ve enerji hatlarına zarar verdi
4
İstanbul’da Akşam Fırtınası ve Sağanak Yağış
5
Tekirdağ'da Gırgır Teknelerine Sıkı Su Ürünleri Denetimi
6
Kırklareli Valisi Uğur Turan Vatandaşların Taleplerini Dinledi
7
Kırklareli'de Küpe Takılan Damızlık Kuzulara Brusella ve Şap Aşısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları