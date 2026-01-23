Tunceli’de Kar Esareti: Araçlar Kar Yığınları Arasında Kayboldu

Tunceli'de yaklaşık 20 gündür süren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde yaşamı durma noktasına getirirken araçlar kar yığınları arasında neredeyse görünmez oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:32
Tunceli'de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Kent genelinde kar kalınlığı her geçen gün artarken, birçok araç kardan oluşan yığınların arasında neredeyse görünmez hale geldi.

Cadde ve Sokaklar İşlevsiz Hale Geldi

Özellikle cadde ve sokaklarda biriken karlar, park halindeki araçları tamamen kapladı. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu bölgelerde temizleme çalışmaları güçlükle yürütülüyor ve ulaşım ciddi şekilde aksıyor.

Yetkililerden Uyarı ve Tedbir Çağrısı

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları