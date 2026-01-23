Tunceli’de Kar Esareti: Araçlar Kar Yığınları Arasında Kayboldu
Tunceli'de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Kent genelinde kar kalınlığı her geçen gün artarken, birçok araç kardan oluşan yığınların arasında neredeyse görünmez hale geldi.
Cadde ve Sokaklar İşlevsiz Hale Geldi
Özellikle cadde ve sokaklarda biriken karlar, park halindeki araçları tamamen kapladı. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu bölgelerde temizleme çalışmaları güçlükle yürütülüyor ve ulaşım ciddi şekilde aksıyor.
Yetkililerden Uyarı ve Tedbir Çağrısı
Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
