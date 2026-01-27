Çankırı'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Çankırı'da akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis, şehirlerarası yollarda görüşü yer yer 50 metreye düşürdü; sürücülere takip mesafesi ve hız uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 01:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 01:13
Çankırı'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Çankırı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü

Çankırı'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülere takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

