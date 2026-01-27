Çankırı'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Çankırı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü
Çankırı'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülere takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu.
