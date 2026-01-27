Çankırı'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Çankırı'da akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis, şehirlerarası yollarda görüşü yer yer 50 metreye düşürdü; sürücülere takip mesafesi ve hız uyarısı yapıldı.