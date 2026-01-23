Antalya Kumluca’da Sel: Hasar Tespit ve Tahliye Çalışmaları Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yoğun yağış sonrası sel tarım ve yerleşimleri vurdu; bin 500 dönümlük alan etkilendi, 17 ev zarar gördü, 45 kişi otelde misafir ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:31
Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün akşam ve gece etkili olan sağanak yağış, tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde ciddi hasara neden oldu. Evlerde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla tahliye edildi; zarar bugün daha net ortaya çıktı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri selin vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Çok sayıda sera ve bahçede ürünler zarar gördü; özellikle patlıcan, domates, biber ve salatalık üreticileri büyük ölçüde etkilendi.

Vatandaşların durumu

Evini su basan ve arazileri zarar gören Fatma Devecioğlu, "Çok zor durumdayız. Ekili alanlarımız zarar gördü. Başka gelirim yok. Yetkililerden yardım istiyoruz. Ben astım hastasıyım, evim çamur doldu. Nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Üreticilerden Hüseyin Uysal ise serasındaki büyük zarar nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayarak, "600 bin lira borçla sezona girdim. Ben bittim artık. Ekili sebzelerim zarar gördü" diye konuştu.

Tespit ve destek çalışmaları

Belediye ekipleri derelerde sürüklenip biriken ağaç dalları ve atıkları temizleyerek suyun çekilmesine yardımcı oldu. Su birikintisi nedeniyle evlerine ulaşamayan vatandaşların bazıları iş makineleriyle, bazıları botla tahliye edildi. Sel basan evlerin çoğunda eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçede toplam bin 500 dönümlük alanın yağıştan olumsuz etkilendiğini belirterek, "45 vatandaş uygulama otelinde misafir ediliyor. 17 ev selden etkilendi. Gübre, yem ve inşaat malzemelerinin bulunduğu 6 depo zarar gördü. Evleri zarar gören vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından barınma ve gıda temini için 20 bin TL destek verildi" dedi.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

