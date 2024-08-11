Anzer Balı İçin Önemli Adım: Güvenli Üretim Süreci Başladı

Anzer Balının Güvenliği İçin Yeni Bir Çalışma

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer köyünde, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde, bu yıl yerleştirilen 10 mühürlü petekten numune alındı.

Prof. Dr. Aslı Özkırım'dan Açıklamalar

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aslı Özkırım, projenin amacını şu şekilde ifade etti:

"Bu çalışma Anzer balının güvenli bir adım atmasını sağlıyor. Arıcılığı 10 farklı bölgede yoğun bir şekilde yapıyoruz."

"Mühürlediğimiz kovanlar sayesinde bal kalitesini kontrol altında tutmayı amaçlıyoruz."

Özkırım, devam eden süreçte alınan bal numunelerinin Hacettepe Üniversitesi'nde inceleneceğini belirtti. Böylece, bölgedeki üretim kapasitesi değerlendirilecek ve sahte balın önüne geçilmesine yönelik stratejiler geliştirilecektir.

Arıcıların Önemi ve İklim Değişikliği

Özkırım, ayrıca arı ve ayıların iklim değişikliği ile ilgili önemli göstergeler olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Her yıl yapılan araştırmalarla, Anzer balının kalitesi için referans noktaları oluşturuyoruz. Bu çalışmanın sonuçları, Slovenya'da yürütülen coğrafi işaret çalışmalarında örnek gösterilmekte."

Muhtarların Değerlendirmesi

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, bu çalışmanın Anzer balının kalitesini ve geleceğini güvence altına alacağını ifade etti.

Anzer Çiçekliköy Muhtarı Aslan Arıcan ise, sahtesinin yaygın olduğunu belirterek, bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.