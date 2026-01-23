Araban'da Yoğun Kar Yağışına Rağmen 500 Aileye Sıcak Yemek Ulaştırıldı

Soğukta Dayanışma Sürüyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili yoğun kar yağışına rağmen, ihtiyaç sahibi 500 aileye üç çeşit sıcak yemek ulaştırıldı.

Yardımlar, ilçede yaşayan engelli, hasta, öksüz, yetim, yaşlı, yalnız ve kimsesiz yaşayan aileler başta olmak üzere yemek yapamayacak durumda olan ailelere gönderildi.

Üç çeşit sıcak yemeği içeren paketler, ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen kapı kapı dağıtımıyla ailelerin evlerine teslim edildi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi’nde hazırlanan yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

