Aracında bundan olan hapı yuttu! Binlerce lira para cezası kesilecek

Samsun'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında, aracında radar tespit cihazı bulunduran bir sürücü adli tahkikat başlatılarak yüksek bir para cezasına çarptırıldı. Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği'nin gerçekleştirdiği uygulama, trafik güvenliği önlemlerini artırmaya yönelik bir adım olarak dikkat çekti.

Uygulama sırasında tespit edilen radar tespit cihazının bulunduğu araç sürücüsü hakkında başlatılan adli tahkikat, trafik kurallarına uymamanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu sürücüye, radar tespit cihazı kullanmanın yasak olduğu gerekçesiyle 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.





Radar tespit cihazları, sürücülerin hız sınırlarını aşmalarına olanak tanıyarak trafik güvenliğini riske atan bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu tür cihazların kullanımı ve bulundurulması yasaklanmış durumdadır. Yasalara aykırı bir şekilde bu tür cihazları kullanan sürücülere ise ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Radar tespit cihazlarına yönelik yasaklama, trafik polisi tarafından yapılan denetimlerle sıkı bir şekilde takip edilmekte ve bu cihazları bulunduran sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezanın yanı sıra, sürücülere 15 ceza puanı da kesilmektedir. Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine göre, bu tür cihazları imal eden, ithal eden, satan, kullanan veya bulunduran kişilere para cezası ve hapis cezası gibi cezai yaptırımlar getirilmiştir. Bu düzenlemelerle, trafik kurallarına uymayan sürücülerin güvenliği tehlikeye atmalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.





