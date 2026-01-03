DOLAR
Aras EDAŞ'tan Yeni Yıla Kesintisiz Enerji

Aras EDAŞ, Doğu Anadolu'da yılbaşı gecesi zorlu hava koşullarına rağmen 24 saat sahada kalarak SCADA ile koordineli şekilde kesintisiz enerji sağladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:15
Aras EDAŞ'tan yeni yıla kesintisiz enerji mesaisi

Doğu Anadolu Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, yılbaşı gecesinde tüketicilerin yeni yıla sorunsuz girmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Saha çalışmaları ve koordineli izleme

Ekipler, kar, tipi ve soğuk hava gibi zorlu koşullara rağmen gece boyunca sahada aktif görev yaptı. Enerji sürekliliğinin korunması amacıyla ekipler 24 saat esasına göre mesai yaptı ve birçok noktada karla kaplı alanlarda yoğun bakım-onarım faaliyetleri yürütüldü.

Aras EDAŞ, şebekeyi SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi üzerinden anlık olarak izleyerek ölçüm, kontrol ve kumanda faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdü. SCADA ile online takip sağlanırken saha ekipleriyle koordineli çalışma yürütülerek teknoloji ve insan gücünün eş zamanlı kullanımıyla hizmet devamlılığı temin edildi.

Hazırlık ve yönetime ilişkin açıklama

Yeni yıl öncesinde olası risklere karşı bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Aras EDAŞ, yılbaşı gecesinde hazırlıklı yapısıyla öne çıktı ve enerji arzının sürdürülebilirliği için sahada yoğun mesai gerçekleştirdi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş konuyla ilgili, Yeni yıl akşamı boyunca kesintisiz enerji için tüm ekiplerimizle sahadaydık. İhtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını günler öncesinden tamamlamıştık. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerimiz, her yeni yılda olduğu gibi bu yıl da kesintisiz enerji hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle görev yaptı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETİ SUNAN ARAS EDAŞ, YENİ YIL GECESİNDE DE KESİNTİSİZ ENERJİ SAĞLAMAK AMACIYLA SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

