Ardahan Belediyesi'nden Hummalı Kar Temizliği

Kent genelinde kesintisiz çalışmalar sürüyor

Ardahan Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen kar temizliği çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı üzerine kentin farklı noktalarında yapılan kar temizliği çalışmaları, iş makineleri ve saha ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yol ve kaldırımlarda vatandaşlar ile sürücülerin hiçbir sorun yaşamaması için aralıksız çalışan iş makinelerine eşlik eden belediye ekipleri, hummalı bir mesai harcıyor.

BELEDİYE EKİPLERİ’NDEN HUMMALI KAR TEMİZLİK ÇALIŞMASI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)