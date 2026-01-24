Ardahan Belediyesi'nden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne Ücretsiz Servis

Ardahan Belediyesi, sezon açılışı yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi için vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sağladı.

Kar yağışlarının etkili olduğu Ardahan'da, kar kalınlığının yeteri seviyelere ulaşmasıyla birlikte Yalnızçam Kayak Merkezi kapılarını kayak severlere açtı. Belediye, merkezdeki erişimi kolaylaştırmak amacıyla otobüs seferlerini başlattı.

Başkanın açıklaması

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, her mevsimi kendine özgü güzellikler barındıran kentin en önemli cazibe noktalarından biri olan kayak merkezine tüm vatandaşların rahatlıkla ulaşabilmesi için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Demir, "Her mevsim ayrı bir hikayesi, ayrı bir güzelliği olan Ardahan’ın, kış hikayesi olan kayak merkezine herkesin gidebilmesi için başlattığımız Yalnızçam Kayak Merkezi ücretsiz otobüs seferlerimizin başlamıştır. Tüm halkımıza kazasız belasız yoluculuklar ve iyi eğlenceler dilerim" dedi.

