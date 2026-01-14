Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı

Bursa Büyükşehir, EBRD işbirliğiyle hazırlanan 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı'nı açıkladı; 2,13 milyar Euro yatırım ve 2035 hedefleriyle yeşil dönüşüm başlıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:50
Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı

Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı dirençli, çevreye duyarlı ve doğa ile uyumlu projeler geliştirme hedefiyle hazırladığı Bursa Yeşil Şehir Eylem Planını kamuoyuna sundu. Plan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlanarak kentin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplantı ve işbirliği

Plan, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki toplantıda anlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, EBRD ile ortak projelerde yer aldıklarını ve bu işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Bozbey, planı "Yeniden Yeşil Bursa" hedefinin somut bir ifadesi olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Bu plan, yalnızca teknik bir belge değildir. Bu plan, ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefimizin somut bir ifadesidir. Bir zamanlar Bursa, ovası, dağı ve deniziyle insanların yaşamaktan keyif aldığı, emeklilerin yaşamayı hayal ettiği bir kent idi. Maalesef bazı değerlerimizi kaybettik. Göç, nüfus artışı, sanayileşme, kent yöneticilerinin göz yummasıyla oluşan değer kayıpları hep etkili oldu. Bursa, her yönüyle inanılmaz değerli bir kenttir. Bursa’da yaşayanlar olarak kentin değerlerini korumalı, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yıllarca çevre için mücadele edenlerin ne kadar haklı olduğunu şu anda daha iyi anlıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Planın kapsamı ve hedefleri

Bozbey, planın doğayla uyumlu kalkınmayı esas aldığını ve kentlerin artık sadece büyümekle yetinemeyeceğini vurguladı. Hazırlık sürecinin 2023 yılı Aralık ayında başladığını, yaklaşık iki yıl boyunca katılımcı bir yaklaşımla çalışıldığını belirtti. Plan; su ve hava kalitesi, enerji ve atık altyapısı, ulaşım, binalar, yeşil ve sosyal alanlar gibi pek çok alanda kentin çevresel durumunu bilimsel verilerle ele alıyor.

Bozbey, planın Büyükşehir Belediyesi meclisinde 2025 Aralık ayında onaylandığını hatırlatarak, uygulamanın kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplumun katkısıyla mümkün olacağını kaydetti. Ayrıca ilçe belediyelerinin de önemine dikkat çekti ve Bursa'nın 17 ilçesiyle ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

EBRD'den değerlendirme

EBRD Altyapı Bölge Başkanı İdil Gürsel, program hakkında bilgi vererek 2009'dan bu yana Türkiye'de 450'den fazla projeye 20 milyar Euro'dan fazla finansman sağladıklarını ve bunun 1 milyar Euro'sunun Türkiye'deki belediyelere direkt kredi olarak verildiğini aktardı. Gürsel, Bursa'nın programa katılımını sağlayan projeler arasında Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hattı projesinin önemine işaret etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyle şehrin artan nüfusu için güvenli içme suyu sağlanmasının yanı sıra sürdürülebilir ve enerji verimli su yönetimine katkı sağlanıyor. Bu plan, Bursa’nın daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir ve gelecek nesiller için ilham kaynağı bir şehir haline gelmesine vesile olsun. Bursa için yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma konusundaki güçlü kararlılığı ve liderliği için Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum."

Yatırım ve sektörel hedefler

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman tarafından yapılan bilgilendirmede, plan kapsamında 5 yıl boyunca ulaşım başta olmak üzere toplam 8 sektörde 2,13 milyar Euro yatırımın planlandığı belirtildi. Kahraman, 2035 hedefleri doğrultusunda kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağını, ulaşımda düşük emisyonlu ve sürdürülebilir seçeneklere geçişin hızlandırılacağını, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin en aza indirilmesinin amaçlandığını ve evsel ile endüstriyel katı atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasının, işlenmesinin ve bertaraf edilmesinin temel stratejiler arasında olduğunu aktardı.

Başkan Bozbey, plana katkı verenlere teşekkür ederek, "Birlikte hareket ederek, doğayla uyumlu kalkınmayı esas alan bu yol haritasını kararlılıkla hayata geçirecek ve Bursamızı geleceğe güvenle taşıyacağız" dedi.

Detaylı rapora erişmek için: https://www.bursa.bel.tr/hizmetler/raporlar-123

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM KRİZİNE KARŞI DİRENÇLİ, ÇEVREYE DUYARLI, ÇEVRE VE DOĞA DOSTU...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM KRİZİNE KARŞI DİRENÇLİ, ÇEVREYE DUYARLI, ÇEVRE VE DOĞA DOSTU PROJELER GELİŞTİRMEK HEDEFİYLE HAZIRLADIĞI ‘YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI’NI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İKLİM KRİZİNE KARŞI DİRENÇLİ, ÇEVREYE DUYARLI, ÇEVRE VE DOĞA DOSTU...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü
2
Bursa İnegöl'den 2 bin 600 km: 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür karavanıyla Mekke'ye ulaştı
3
Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı
4
Ordu'da Büyükşehir'den Sıcak Yemek ve Yakacak Desteği
5
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü Programı
6
Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada
7
Artvin Ardanuç'ta Çığ: Arama Kurtarma Çalışmaları 2. Günde Yeniden Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları