Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı dirençli, çevreye duyarlı ve doğa ile uyumlu projeler geliştirme hedefiyle hazırladığı Bursa Yeşil Şehir Eylem Planını kamuoyuna sundu. Plan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlanarak kentin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplantı ve işbirliği

Plan, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki toplantıda anlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, EBRD ile ortak projelerde yer aldıklarını ve bu işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Bozbey, planı "Yeniden Yeşil Bursa" hedefinin somut bir ifadesi olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Bu plan, yalnızca teknik bir belge değildir. Bu plan, ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefimizin somut bir ifadesidir. Bir zamanlar Bursa, ovası, dağı ve deniziyle insanların yaşamaktan keyif aldığı, emeklilerin yaşamayı hayal ettiği bir kent idi. Maalesef bazı değerlerimizi kaybettik. Göç, nüfus artışı, sanayileşme, kent yöneticilerinin göz yummasıyla oluşan değer kayıpları hep etkili oldu. Bursa, her yönüyle inanılmaz değerli bir kenttir. Bursa’da yaşayanlar olarak kentin değerlerini korumalı, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Yıllarca çevre için mücadele edenlerin ne kadar haklı olduğunu şu anda daha iyi anlıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Planın kapsamı ve hedefleri

Bozbey, planın doğayla uyumlu kalkınmayı esas aldığını ve kentlerin artık sadece büyümekle yetinemeyeceğini vurguladı. Hazırlık sürecinin 2023 yılı Aralık ayında başladığını, yaklaşık iki yıl boyunca katılımcı bir yaklaşımla çalışıldığını belirtti. Plan; su ve hava kalitesi, enerji ve atık altyapısı, ulaşım, binalar, yeşil ve sosyal alanlar gibi pek çok alanda kentin çevresel durumunu bilimsel verilerle ele alıyor.

Bozbey, planın Büyükşehir Belediyesi meclisinde 2025 Aralık ayında onaylandığını hatırlatarak, uygulamanın kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplumun katkısıyla mümkün olacağını kaydetti. Ayrıca ilçe belediyelerinin de önemine dikkat çekti ve Bursa'nın 17 ilçesiyle ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

EBRD'den değerlendirme

EBRD Altyapı Bölge Başkanı İdil Gürsel, program hakkında bilgi vererek 2009'dan bu yana Türkiye'de 450'den fazla projeye 20 milyar Euro'dan fazla finansman sağladıklarını ve bunun 1 milyar Euro'sunun Türkiye'deki belediyelere direkt kredi olarak verildiğini aktardı. Gürsel, Bursa'nın programa katılımını sağlayan projeler arasında Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hattı projesinin önemine işaret etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyle şehrin artan nüfusu için güvenli içme suyu sağlanmasının yanı sıra sürdürülebilir ve enerji verimli su yönetimine katkı sağlanıyor. Bu plan, Bursa’nın daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir ve gelecek nesiller için ilham kaynağı bir şehir haline gelmesine vesile olsun. Bursa için yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma konusundaki güçlü kararlılığı ve liderliği için Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum."

Yatırım ve sektörel hedefler

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman tarafından yapılan bilgilendirmede, plan kapsamında 5 yıl boyunca ulaşım başta olmak üzere toplam 8 sektörde 2,13 milyar Euro yatırımın planlandığı belirtildi. Kahraman, 2035 hedefleri doğrultusunda kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılacağını, ulaşımda düşük emisyonlu ve sürdürülebilir seçeneklere geçişin hızlandırılacağını, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin en aza indirilmesinin amaçlandığını ve evsel ile endüstriyel katı atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasının, işlenmesinin ve bertaraf edilmesinin temel stratejiler arasında olduğunu aktardı.

Başkan Bozbey, plana katkı verenlere teşekkür ederek, "Birlikte hareket ederek, doğayla uyumlu kalkınmayı esas alan bu yol haritasını kararlılıkla hayata geçirecek ve Bursamızı geleceğe güvenle taşıyacağız" dedi.

Detaylı rapora erişmek için: https://www.bursa.bel.tr/hizmetler/raporlar-123

