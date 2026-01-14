Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada

Karla mücadele sahada denetlendi

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede etkili olan kar yağışına karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte sahada inceledi.

Canik Belediyesi ekipleri, trafik güvenliği ile buzlanma ve don olaylarına karşı solüsyon uygulama, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ulaşım ağının açık tutulması için ekipler yoğun mesai harcıyor ve vatandaşlardan gelen taleplere hızlı müdahale sağlıyor.

Özellikle riskli bölgelerde yapılan solüsyon ve tuzlama çalışmalarıyla trafik güvenliği üst düzeyde tutuluyor.

Saha ziyaretleri ve halkla istişare

Başkan Sandıkçı, Kaymakam Şeref Aydın ve Canik İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Zengin ile birlikte Düzardıç, Başalan, Gökçepınar ve Tekkiraz Mahalleleri'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla gerçekleştirilen istişarelerde sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar dilendi.

Vatandaşlar, Canik Belediyesi’nin kar yağışına karşı 7/24 görev başında olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI CANİK KAYMAKAMI ŞEREF AYDIN VE CANİK İLÇE JANDARMA KOMUTANI RAMAZAN ZENGİN İLE BİRLİKTE DÜZARDIÇ, BAŞALAN, GÖKÇEPINAR VE TEKKİRAZ MAHALLELERİNDE YERİNDE TAKİP ETTİ. MAHALLELERDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA MUHTARLAR VE VATANDAŞLARLA İSTİŞARELERDE BULUNAN BAŞKAN SANDIKÇI, SAHADA GÖREV YAPAN EKİPLERE KOLAYLIKLAR DİLEDİ.