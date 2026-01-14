Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada

Canik’te karla mücadele sahada denetlendi; Sandıkçı ve Kaymakam Aydın ekiplerin solüsyon, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:15
Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada

Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada

Karla mücadele sahada denetlendi

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede etkili olan kar yağışına karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarını Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte sahada inceledi.

Canik Belediyesi ekipleri, trafik güvenliği ile buzlanma ve don olaylarına karşı solüsyon uygulama, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ulaşım ağının açık tutulması için ekipler yoğun mesai harcıyor ve vatandaşlardan gelen taleplere hızlı müdahale sağlıyor.

Özellikle riskli bölgelerde yapılan solüsyon ve tuzlama çalışmalarıyla trafik güvenliği üst düzeyde tutuluyor.

Saha ziyaretleri ve halkla istişare

Başkan Sandıkçı, Kaymakam Şeref Aydın ve Canik İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Zengin ile birlikte Düzardıç, Başalan, Gökçepınar ve Tekkiraz Mahalleleri'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla gerçekleştirilen istişarelerde sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar dilendi.

Vatandaşlar, Canik Belediyesi’nin kar yağışına karşı 7/24 görev başında olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI CANİK KAYMAKAMI ŞEREF AYDIN...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI CANİK KAYMAKAMI ŞEREF AYDIN VE CANİK İLÇE JANDARMA KOMUTANI RAMAZAN ZENGİN İLE BİRLİKTE DÜZARDIÇ, BAŞALAN, GÖKÇEPINAR VE TEKKİRAZ MAHALLELERİNDE YERİNDE TAKİP ETTİ. MAHALLELERDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA MUHTARLAR VE VATANDAŞLARLA İSTİŞARELERDE BULUNAN BAŞKAN SANDIKÇI, SAHADA GÖREV YAPAN EKİPLERE KOLAYLIKLAR DİLEDİ.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI CANİK KAYMAKAMI ŞEREF AYDIN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü
2
Bursa İnegöl'den 2 bin 600 km: 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür karavanıyla Mekke'ye ulaştı
3
Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı
4
Ordu'da Büyükşehir'den Sıcak Yemek ve Yakacak Desteği
5
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü Programı
6
Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada
7
Artvin Ardanuç'ta Çığ: Arama Kurtarma Çalışmaları 2. Günde Yeniden Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları