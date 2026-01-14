Sapanca Gölü Seviyesi Artıyor: Kar Yağışı 8 Santimetre Kazandırdı

Sakarya ve Kocaeli’nin en önemli içme suyu havzası olan Sapanca Gölü, son bir haftadır etkili olan kar yağışlarıyla beklenen seviye artışını kaydetti. SASKİ verilerine göre göl seviyesi 8 santimetre yükseldi ve havzaya yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandı.

Geçtiğimiz hafta 28,42 metre seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, yağışların ardından 28,50 metre seviyesine ulaştı. Karların erimesiyle birlikte gölü besleyen dere yataklarındaki su akışı hızlandı; bu durum, kuraklık nedeniyle kıyı şeridinde gözlenen çekilmenin durduğunu ortaya koydu.

Yetkililerden uyarı ve beklenti

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağışların göl seviyesinde kısa sürede olumlu bir tablo oluşturduğu ancak su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su tasarrufunın ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca seviye artışının rehavete yol açmaması gerektiği belirtilerek, mevcut kaynakların korunması amacıyla sürecin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.

Yetkililer, yağışların aralıklı olarak devam etmesinin seviye artışını sürdürmesinin beklendiğini bildiriyor.

