Artvin Ardanuç'ta Çığ: Arama Kurtarma Çalışmaları 2. Günde Yeniden Başladı

Artvin Ardanuç Zekeriya köyünde dün sabah meydana gelen çığda arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı; bir ceset bulunurken iki çoban için arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:44
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci günde yeniden başladı.

Olayın Detayları

Sürülerini yayladan köye getirirken çığa maruz kalan grupta 6 çoban ile yaklaşık 1.200 küçükbaş hayvan bulunuyordu. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtuldu, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde Suat Temel’in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık 1.000 küçükbaş hayvan ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatleri itibarıyla yeniden başlandı. Ekipler, çığ altında kalan diğer iki çoban Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'ya ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler ve Koordinasyon

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesiyle arama kurtarma ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı riskler nedeniyle bölgedeki çalışmaları titizlikle yürütürken, kurtarma ekipleri gece gündüz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

