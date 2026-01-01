Artvin Ardanuç'ta Çığ: Arama Kurtarma Çalışmaları 2. Günde Yeniden Başladı

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci günde yeniden başladı.

Olayın Detayları

Sürülerini yayladan köye getirirken çığa maruz kalan grupta 6 çoban ile yaklaşık 1.200 küçükbaş hayvan bulunuyordu. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtuldu, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde Suat Temel’in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık 1.000 küçükbaş hayvan ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatleri itibarıyla yeniden başlandı. Ekipler, çığ altında kalan diğer iki çoban Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'ya ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler ve Koordinasyon

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesiyle arama kurtarma ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı riskler nedeniyle bölgedeki çalışmaları titizlikle yürütürken, kurtarma ekipleri gece gündüz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

