Ordu'da Büyükşehir'den Sıcak Yemek ve Yakacak Desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nden günlük 4 çeşit sıcak yemek ve kışlık yakacak yardımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:28
Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nden günlük 4 çeşit sıcak yemek dağıtımı sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ve kışlık yakacak yardımını kesintisiz şekilde ulaştırıyor.

Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde hijyenik şartlarda hazırlanan günlük 4 çeşit yemek, ekipler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkılarak vatandaşlara teslim ediliyor.

Yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen sürdürülen hizmet, şehir merkeziyle sınırlı kalmayıp Ordu'nun en ücra noktalarına kadar ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak yemek dağıtımının yanı sıra yakacak sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor; böylece kışın sert geçtiği günlerde hem sofralar boş kalmıyor hem de sobalar yanmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uzaklık veya konum farkı gözetilmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine eşit hizmet sağlanıyor. Kar ve soğuk hava şartlarına rağmen görev yapan ekipler, Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma ve sosyal destek anlayışını sahada birebir hayata geçiriyor.

