Sakarya'da Beyaz Baston Farkındalığı: Öğrenciler Gözlerini Bağlayıp Deneyimledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Karapürçek ve Adapazarı’daki okullarda düzenlediği etkinliklerle öğrencilerle bir araya geldi. Programın amacı, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları uygulamalı olarak göstererek toplumsal duyarlılığı artırmaktı.

Uygulamalı Oyunlarla Farkındalık

Etkinlikler kapsamında Karapürçek Atatürk İlkokulu ile Adapazarı Çökekler İlköğretim Okulu öğrencileri; göz bandı ile yön bulma, dokun-hisset-tahmin et, ses ile yön bulma ve göz bandı ile su doldurma gibi çeşitli uygulamalı oyunlara katıldı. Bu uygulamalarla öğrencilerin görme engelli bireylerin deneyimlerini daha iyi anlamaları hedeflendi.

Ev Ziyaretleri ve Görüşmeler

Hafta boyunca ekipler, görme engelli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerin talep ve beklentileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve destek konuları ele alındı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA KARAPÜRÇEK VE ADAPAZARI’NDAKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.