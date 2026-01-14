Ardahan Çıldır'da Yoğun Kar ve Buzlanma: Araçların Zorlu Mücadelesi Kamerada
Yollarda oluşan buz tabakası sürücülere zor anlar yaşattı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yağan yoğun kar sonrası yollarda oluşan buzlanma, araçların hareketlerini olumsuz etkiledi.
Çıldır ilçe merkezinde oluşan buzlanmaya karşı belediye ekipleri çalışma başlattı. Yollarda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç patinaj yaparak ilerlemekte güçlük çekti.
Buzlanan yollarda kayan araçlar, çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı.
Yaşanan zorluklar ve kurtarma anları, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Ardahan’da sürücüler zor anlar yaşadı: Araçların buz dansı kamerada