Ardahan Çıldır'da Yoğun Kar ve Buzlanma: Araçların Zorlu Mücadelesi Kamerada

Ardahan Çıldır'da yoğun kar sonrası yollarda oluşan buzlanma, araçların patinaj yapmasına yol açtı; belediye ekipleri müdahale etti, araçlar birbirinin yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:39
Yollarda oluşan buz tabakası sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yağan yoğun kar sonrası yollarda oluşan buzlanma, araçların hareketlerini olumsuz etkiledi.

Çıldır ilçe merkezinde oluşan buzlanmaya karşı belediye ekipleri çalışma başlattı. Yollarda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç patinaj yaparak ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanan yollarda kayan araçlar, çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Yaşanan zorluklar ve kurtarma anları, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

