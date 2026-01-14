PETEK Genç'e Yoğun İlgi: Samsun'da Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Eylül'de açtığı PETEK Genç, Atakum Kurupelit'te etüt, dijital merkez, kafe ve çamaşırhane ile binlerce genç tarafından tercih ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:10
Açıldığı günden bu yana binlerce öğrencinin tercihi

PETEK Genç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırıldı ve açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler için sembol bir mekâna dönüşen merkez, binlerce kişinin buluşma noktası haline geldi.

Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın söz verdiği çalışmalardan biri olarak kısa sürede tamamlanarak 2025 yılının Eylül ayından itibaren hizmet veriyor. Atakum ilçesi, Kurupelit mevkisinde sahilde konumlanan PETEK Genç; etüt merkezi, dijital gençlik merkezi, kafeterya ve çamaşırhane bölümlerinden oluşuyor.

Gençler, Atakum Sahili’nin eşsiz manzarası eşliğinde ders çalışıp kitap okuyabiliyor; güçlü internet ağı sayesinde dijital araştırmalar yapabiliyor. Merkezin kafe bölümü ise hem ekonomik hem de damağa hitap eden lezzetlerle gençleri ağırlıyor. Çamaşırhane bölümü ise gençlerin gündelik yaşamını kolaylaştırıyor.

Başkan Halit Doğan: "Mutlu ve başarılı gençlerin şehri 'Samsun'"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Samsun, mutlu ve başarılı gençlerin şehri olsun diye tüm gayretimiz. PETEK Genç projesi ile de gençlerimizin yaşamına kolaylık ve renk katabildiysek ne mutlu bize".

Başkan Doğan, gençlerin kendilerini değerli hissettiği, eşit fırsatlara erişebildiği bir kent hedefiyle PETEK Genç gibi projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Gençlerin ders çalıştıkları, sosyalleştikleri ve zamanlarını verimli geçirdikleri bu tür alanların şehrin gençlik dinamizmine katkı sunduğu ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

