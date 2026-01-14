PETEK Genç'e Yoğun İlgi: Samsun'da Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Açıldığı günden bu yana binlerce öğrencinin tercihi

PETEK Genç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırıldı ve açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler için sembol bir mekâna dönüşen merkez, binlerce kişinin buluşma noktası haline geldi.

Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın söz verdiği çalışmalardan biri olarak kısa sürede tamamlanarak 2025 yılının Eylül ayından itibaren hizmet veriyor. Atakum ilçesi, Kurupelit mevkisinde sahilde konumlanan PETEK Genç; etüt merkezi, dijital gençlik merkezi, kafeterya ve çamaşırhane bölümlerinden oluşuyor.

Gençler, Atakum Sahili’nin eşsiz manzarası eşliğinde ders çalışıp kitap okuyabiliyor; güçlü internet ağı sayesinde dijital araştırmalar yapabiliyor. Merkezin kafe bölümü ise hem ekonomik hem de damağa hitap eden lezzetlerle gençleri ağırlıyor. Çamaşırhane bölümü ise gençlerin gündelik yaşamını kolaylaştırıyor.

Başkan Halit Doğan: "Mutlu ve başarılı gençlerin şehri 'Samsun'"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Samsun, mutlu ve başarılı gençlerin şehri olsun diye tüm gayretimiz. PETEK Genç projesi ile de gençlerimizin yaşamına kolaylık ve renk katabildiysek ne mutlu bize".

Başkan Doğan, gençlerin kendilerini değerli hissettiği, eşit fırsatlara erişebildiği bir kent hedefiyle PETEK Genç gibi projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Gençlerin ders çalıştıkları, sosyalleştikleri ve zamanlarını verimli geçirdikleri bu tür alanların şehrin gençlik dinamizmine katkı sunduğu ifade edildi.

