Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100'de Küreme ve Tuzlama Sürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor

D-100'de küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında, gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yağış zaman zaman etkisini artırarak asfalt zeminin yer yer beyaza bürünmesine neden oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolun kapanmasını engelliyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİ OLAN BOLU DAĞI'NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. KARAYOLLARI EKİPLERİ, ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN BÖLGEDE KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR.