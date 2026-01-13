Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100'de Küreme ve Tuzlama Sürüyor

Bolu Dağı'nda gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor; Karayolları ekipleri D-100'de küreme ve tuzlama yaparak ulaşımın devamını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:44
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100'de Küreme ve Tuzlama Sürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor

D-100'de küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında, gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yağış zaman zaman etkisini artırarak asfalt zeminin yer yer beyaza bürünmesine neden oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolun kapanmasını engelliyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİ OLAN BOLU DAĞI'NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR...

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİ OLAN BOLU DAĞI'NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. KARAYOLLARI EKİPLERİ, ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN BÖLGEDE KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİ OLAN BOLU DAĞI'NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane'de Kar 30 Santimetreye Ulaştı
2
Kayseri'de 149 Mahallede Ulaşım Kapalı — Karla Mücadele Aralıksız
3
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği
4
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele: Akseki, Alanya, Elmalı'da Ekipler Sahada
5
Afyonkarahisar'da Kar Altında Frig Vadisi'nden Kartpostallık Görüntüler
6
Bülent Keser Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanlığında Güven Tazeledi
7
Düzce Belediyesi'nden BELMEK Kursiyerlerine Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları