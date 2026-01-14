Şanlıurfa'da 59 Yapının Yıkımı Tamamlandı — 25 Metrelik Yol Projesinde Son Aşama

Şanlıurfa'da Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerindeki kamulaştırma tamamlandı; 59 bağımsız yapının yıkımı sona erdi, 25 metrelik yolun 600 metrelik bölümü genişletilecek.

Yıkım çalışmaları tamamlandı, yol genişletme ve altyapı işleri hızla ilerleyecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla başlatılan çalışmalarda, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesinde önemli bir dönüm noktası aşıldı. Kamulaştırma ve yıkım sürecinin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım düzenlemesi için zemin hazırlandı.

Projenin yürütücüsü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi ve Bamyasuyu mahalleleri sınırları içinde kamulaştırılan 59 bağımsız yapıtan sonuncusunun tahliyesinin ardından yıkım işlemleri tamamlandı.

Planlanan güzergahta toplam 600 metre uzunluğundaki yolun 25 metre genişliğe ulaştırılması hedefleniyor. Proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha güvenli, konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Kamulaştırma sürecinin sona ermesiyle birlikte başlatılan yıkım çalışmaları, yol genişletme ve altyapı işleriyle tamamlanarak kısa sürede hizmete açılacak.

Yol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçecek; Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile bağlantı sağlayarak bölge ulaşımına önemli katkı sunacak.

