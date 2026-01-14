Muğla sahil kesimlerine hafif zirai don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden çiftçilere tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden gelen açıklamada, Muğla'nın sahil kesimlerinde hafif zirai don beklendiği duyuruldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla sahil kesimlerde hafif zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir

Önemli: Yetkililer, özellikle tarımsal üretim yapanların sıcaklık tahminlerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve don riskine karşı gerekli koruyucu önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

