Muğla sahil kesimlerine hafif zirai don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla sahil kesimlerinde hafif zirai don beklendiğini açıkladı; çiftçilere sıcaklık tahminlerini takip edip tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:55
Muğla sahil kesimlerine hafif zirai don uyarısı

Muğla sahil kesimlerine hafif zirai don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden çiftçilere tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden gelen açıklamada, Muğla'nın sahil kesimlerinde hafif zirai don beklendiği duyuruldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla sahil kesimlerde hafif zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir

Önemli: Yetkililer, özellikle tarımsal üretim yapanların sıcaklık tahminlerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve don riskine karşı gerekli koruyucu önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİNDEN YAPILAN UYARIDA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİNDEN YAPILAN UYARIDA, MUĞLA’NIN SAHİL KESİMLERİNDE HAFİF ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özel Harekat'tan Şehit Polisin Kızına Doğum Günü Sürprizi
2
Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü
3
Bursa İnegöl'den 2 bin 600 km: 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür karavanıyla Mekke'ye ulaştı
4
Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı
5
Ordu'da Büyükşehir'den Sıcak Yemek ve Yakacak Desteği
6
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü Programı
7
Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları